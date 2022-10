Neil Young komt met jubileumeditie van succesalbum Harvest

Docu vertelt uniek verzoe­nings­ver­haal achter moord op minister in opdracht van Pablo Escobar

Mediabedrijf Scenery komt met de documentaire Lara vs. Escobar. De docu vertelt het unieke verzoeningsverhaal achter de beroemde moord op de Colombiaanse Minister van Justitie Rodrigo Lara Bonilla. De minister werd in 1984 vermoord in opdracht van drugsbaron Pablo Escobar.

