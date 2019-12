Nederlandse topkok Lucas Rive (57) overleden

Tijl Beckand eert Van Beethoven met rol dirigent

24 december Tijl Beckand kruipt in de rol van dirigent. De presentator annex improvisatiekunstenaar van de Lama’s brengt daarmee een eerbetoon aan Ludwig van Beethoven. In 2020 is het 250 jaar geleden dat de componist werd geboren. Beckand, een groot liefhebber van klassieke muziek, neemt volgend jaar de baton ter hand voor een zesdelige serie voor AVROTROS over Beethoven.