Nederlandse Top 40 verdwijnt mogelijk van radio

De Top 40 is al ruim 25 jaar te horen op Radio 538. ,,Door de veranderingen in de markt en de wijze waarop muziek wordt geconsumeerd, wil de zender de samenstelling van de lijst veranderen. De recente gesprekken met de Stichting Nederlandse Top 40 leidden niet tot een akkoord", zo stelt de zender in een verklaring.