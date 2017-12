Nederlandse thriller Silk Road gaat naar prestigieus Amerikaans festival

Silk Road draait in het programma World Cinema Now. De thriller vertelt over drie twintigers die zich opwerken in de wereld van de internetcriminaliteit. Het verhaal is los gebaseerd op Maikel S, een scholier die vanuit Woerden een digitaal drugsimperium opbouwde. Uiteindelijk werd hij in de VS opgepakt. Hij verdween voor jaren achter tralies.



De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Blom, Olivia Londsdale (bekend van de videoclip van het nummer Drank en Drugs) en Jonas Smulders. De film van regisseur Marc de Cloe heeft al op meerdere buitenlandse festivals gedraaid en prijzen gewonnen. Smulders is dit jaar ook een van de 'Shooting Stars' op het festival van Berlijn.



Silk Road is nog terug te zien op de website NPOgemist.