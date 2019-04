Nederlandse student YoungKio (19) scoort megahit in Amerika

Old Town RoadYoungKio, een 19-jarige Nederlandse producer uit Purmerend, heeft in één klap zijn naam gevestigd. Het nummer Old Town Road van de Amerikaanse rapper Lil Nas X, waar Kiowa Roukema (zijn echte naam, red.) de beats voor leverde, staat op nummer 1 in de Billboard Hot 100 en gaat ook in de rest van de wereld als een speer. ,,Ik heb met mijn grote hobby in één klap een mijlpaal bereikt.”

Hoe kreeg de Lil Nas X een beat van een tweedejaars student Multimedia Design aan de Hogeschool Amsterdam in handen?

,,Ik maak al jaren op mijn zolderkamer met computers en andere apparatuur beats die ik vervolgens op een websites zoals Beatstars zet: een soort marktplaats voor instrumentals waar veel, al dan niet bekende artiesten rondneuzen. De afgelopen jaren heb ik waarschijnlijk twaalfhonderd verschillende beats of drumlijntjes bedacht waarvan ik er een groot aantal online zette.”

Al veel beats verkocht?

,,Ik denk een stuk of zeshonderd. De beats zijn in alle gevallen verkocht met een contract waardoor ik altijd recht houd op een deel van de inkomsten van een nummer. Hoe succesvoller de track, des te meer geld komt er binnen.”

Lucratief handeltje zeker?

,,Het is maar hoe je het bekijkt. Ik heb momenteel genoeg inkomsten om niet naast mijn studie te hoeven werken. Hoeveel ik verdien? Dat houd ik liever voor mezelf.”

Hoe werkt dat precies: het verhandelen van beats?

,,Ik zet de beats weg met een aanduiding die duidelijk maakt om wat voor beat het gaat. Bijvoorbeeld een beat in de stijl van Drake of iemand anders. Op die manier kunnen artiesten gericht zoeken naar drumlijntjes. Ze gaan uitgebreid luisteren, selecteren en maken vervolgens een keuze. Zo kwam Lil Nas X ook bij mijn creatie terecht. En dan is het rustig afwachten of iets gaat scoren.”



Wist je eigenlijk dat Lil Nas X jouw beat had aangeschaft?

,,In eerste instantie niet, maar toen ik het hoorde, ging ik uit mijn dak. En nu helemaal omdat het nummer Old Town Road eerst in de Verenigde Staten en nu wereldwijd extreem goed scoort. Ik heb met mijn grote hobby in één klap een mijlpaal bereikt.”

Vervolgens werd je plat gebeld door Amerikaanse media!

,,Inderdaad. Toen bekend werd dat ik de beats van die megahit had gemaakt, stond de telefoon roodgloeiend. Ik heb ontelbaar veel, vooral telefonische interviews gedaan. De buitenlandse aandacht is al iets weggezakt, maar nu het nieuws is doorgedrongen tot Nederland praat ik wederom de hele dag door. Echt gaaf al die aandacht en ik praat er graag over. Supertrots ben ik.”

Je hebt op jonge leeftijd nu al naam gemaakt als producer. En nu?

,,Veel artiesten hebben belangstelling getoond voor mijn werk en willen graag met me werken. Heel eervol is dat! De kans bestaat dat ik het druk ga krijgen. Ik moet nog even kijken hoe ik dat ga combineren met mijn studie. Op dit moment probeer ik het allemaal een beetje te balanceren en misschien moet ik een studiepauze inlassen. vooralsnog blijf ik, al zeg ik het zelf, nog rustig en stabiel.”

Desnoods stoppen met je studie?

,,Ik heb met mezelf afgesproken dat ik hoe dan ook mijn opleiding afmaak. In principe moet ik, onder normale omstandigheden, nog twee jaar om mijn diploma in handen te krijgen. Of dat lukt, zal moeten blijken. Misschien dat de boel iets zal vertragen.”

Je woont nog thuis bij je ouders. Leuk appartementje kopen nu je inkomsten dankzij Lil Nas X - en natuurlijk jezelf - ongetwijfeld zullen stijgen?

,,Nee hoor! Ik hoef nog niet zo nodig het ouderlijk huis te verlaten. Ik heb het er prima naar mijn zin en vind het op dit moment een beetje zonde om mijn geld uit te geven aan een eigen huis. Dat zou pure verspilling zijn.”

Wat vinden je ouders van je succes?

,,Die zijn net als ik volledig in shock. Ze letten op me, maar weten dat ik alles goed onder controle heb. Ze hoeven zich geen zorgen te maken.”

Plannen om binnenkort naar Amerika te gaan?

,,Inderdaad. Ze - Lil Nas X en anderen - willen dat ik zo snel naar de Verenigde Staten ga. Even kijken wanneer dat zal gebeuren. Maar dat ik het vliegtuig pak, staat vast.”

Het nummer, een mix tussen trap en country, kwam recent nog in het nieuws omdat Billboard het uit zijn countryhitlijst verwijderde, omdat het niet country genoeg zou zijn. Balen?

,,Het is bullshit dat ze het eraf hebben gehaald. Maar ik slaap er geen seconde minder door. Al die commotie heeft namelijk voor nog meer aandacht gezorgd voor Old Town Road. Door die extra exposure gaat het nummer helemaal los en stijgen mijn inkomsten.”

Tenslotte: ga je financieel als een tierelier binnenlopen door Old Town Road? Dit klinkt namelijk als kassa!

,,Ik krijg royalties! Maar hoeveel? Laten we zeggen: best veel. Maar tijd om het uit te geven heb ik even niet. Dus nee: er zit geen shopmomentje aan te komen. Ik houd mijn hoofd koel en ga gewoon op de oude voet door in voorlopig nog even Purmerend en, wie weet, ooit de rest van de wereld.”