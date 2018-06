Nederlandse scholieren 'wereldberoemd' dankzij foto op Facebook Michael Jackson

De docent van OBS 't Schöppert in Hengelo werd op het bericht gewezen nadat de foto van een door kinderen gevormd hartje via Braziliaanse fansite MJBEATS op de officiële kanalen van Michael Jackson belandde. Smidt vindt het wereldwijde podium fantastisch en merkt op dat het perfect past in de boodschap van het nummer We Are the World.



,,We begonnen in 2009, vlak na het overlijden van Michael, met 550 kinderen. Nu zitten we op 1163 basisscholieren van allerlei scholen uit Hengelo. Openbare, katholieke, protestantse, islamitische en zelfs een basisschool voor nieuwkomers én speciaal onderwijs. 'We are the children of the world', ongeacht je afkomst. Van Hengelo, vóór de wereld. Dat is op deze manier wel een beetje echt het geval."