Nederlandse producer had Zwitserse act graag rustiger gezien: ‘Ik begrijp dat mensen het lastig vinden’

Hardy (30) schreef het lied Tout l’univers samen met zijn schrijfpartner Nina Sampermans. Bij de bookmakers was het meteen na het verschijnen de grote favoriet, maar sinds het begin van het songfestival is het lied gezakt in de peilingen. ,,Het nummer is zo fragiel, ik begrijp dat mensen de act lastig vinden. Ook al vertelt die wel het verhaal van het nummer, het opbouwen en afbreken van de wereld. Dat is sterk bedacht. Maar er gebeurt net wat te veel, ik had het kleiner gehouden. Gjon zingt het fantastisch en ze hebben er terecht niet voor gekozen hem net als Duncan Laurence achter de piano te zetten. Dan was het te veel van hetzelfde geweest.’’