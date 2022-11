Nederlandse prijzenregen bij Europese tv-awards: winst voor Verraders, Hoofdzaken en Er zijn grenzen

De uitreiking van de Gouden Roos in Londen is dit jaar een groot succes voor de Nederlandse productiemaatschappijen. De Verraders , Hoofdzaken en Er zijn grenzen hebben in verschillende categorieën de prestigieuze Europese prijs gewonnen.

Hoofdzaken, dat uitgezonden wordt door de VPRO, won in de categorie voor beste Europese jeugdprogramma. RTL 4-spelprogramma De Verraders ging weg met de prijs bij de categorie reality. De NTR-webserie Er zijn grenzen eindigde als eerste in de categorie Multiplatform Series.

Hoofdzaken

In Hoofdzaken krijgen kinderen een knipbeurt bij kapper Marko en vertellen zij wat hen bezighoudt. Het idee is dat we niet alleen zien wat er op hun hun hoofd gebeurt, maar ook wat zich in hun hoofden afspeelt. Het was één van de drie Nederlandse programma’s die in de categorie beste Europese jeugdprogramma was genomineerd. De andere twee programma’s waren Het Klokhuis en de realityserie Hallo, ik heb kanker.

Hoofdzaken.

Regisseur Menno Otten richtte zich in zijn dankwoord tot de kinderen die meededen aan het programma. ,,Deze prijs is een bevestiging dat jullie verhalen gehoord moeten worden. Dat jullie ze wilden vertellen, daarvoor ben ik jullie voor altijd dankbaar”, zei de maker.

Eindredacteur Juliëtte van Paridon zegt in een reactie supertrots te zijn dat ‘Hoofdzaken een podium biedt aan wat kinderen te vertellen hebben. Hun verhalen zijn een spiegel voor onze maatschappij. Het programma Hoofdzaken is in lijn met de traditie van VPRO-jeugdprogramma’s waarin we kinderen serieus nemen.’

Verraders

In De Verraders strijden achttien BN’ers in een kasteel om een pot met zilver. Onder hen zijn enkele verraders die de missie proberen te frustreren. Het programma is inmiddels verkocht aan vijftien landen. RTL-baas Peter van der Vorst: ,,Deze internationale prijs is weer een prachtige erkenning voor al het harde werk en de passie die in dit format zit. Dat we opnieuw een award winnen voor deze titel, die ontstaan is uit een mooie samenwerking tussen IDTV en de RTL Creative Unit, maakt mij meer dan trots.” Producent Marc Pos van IDTV vult aan: ,,Twee internationale awards in één jaar had ik nooit durven dromen. Deze wereldwijde erkenning is een bekroning van waar we echt ontzettend trots op zijn.”



De Gouden Roos is één van de meest prestigieuze Europese televisieprijzen. Vorig jaar maakten drie Nederlandse programma’s kans op de prijzen, namelijk Frontberichten (BNNVara), Toren C (VPRO) en Het Videodagboek van Anne Frank (NTR). Geen van de genomineerden wist de Gouden Roos te verzilveren. In 2019 wonnen twee Nederlandse programma’s een prijs: de documentaire The Greenaway Alphabet en de NPO-webserie #Tagged.

