‘Nederlandse muziek is een miljard waard’

Het mag een Amerikaans klinkende ambitie zijn, maar binnen vijf tot tien jaar moet er een nulletje extra kunnen worden toegevoegd aan de exportwaarde van de Nederlandse popmuziek. 1 miljard euro, dat is een serieuze bedrijfstak. De directeur van Buma Cultuur, de organisatie die het vaderlandse muziekproduct binnen en buiten de grenzen promoot, ziet het als een reëel doel. Op dit moment is de Nederlandse muziekwereld blij met de score van 200 miljoen, gemeten over het jaar 2017. dat de bedrfijstak weer is gegroeid, blijkt uit jaarlijks onderzoek van Buma Cultuur. Het bedrag komt voor driekwart op het conto van onze top-dj’s, zoals Armin van Buuren, Tiësto, Hardwell, Martin Garrix, Nicky Romero en Afrojack. In zeven jaar tijd is de Nederlandse exportwaarde verdubbeld. Dat is pas het begin, denkt Frank Helmink, de directeur van Buma Cultuur. ,,Als we over een jaar op 300 miljoen zitten, verbaast me dat niet. Het zou me wel verbazen als het 180 is.’’ Het is niemand ontgaan dat Nederland met zijn dj’s al jaren meedraait in de wereldtop. En klassiekers als Radar Love van Golden Earring, Het kleine café aan de haven van Vader Abraham (talrijke buitenlandse covers) en Venus van Shocking Blue blijven tot op de dag van vandaag succesvol.

Talent

Eindelijk wordt de Nederlandse muziek nu omgezet in klinkende munt. ,,En dat gebeurt door een relatief kleine groep’’, ziet Helmink. ,,Er zit in de dance-hoek nog zo veel talent net onder de radar, het kan niet anders dan dat er nog veel meer mensen doorbreken. Niet alleen dj’s die op een podium staan, maar ook mensen die thuis in de studio muziek maken. Denk aan mensen als Giorgio Tuinfort, die heeft gewerkt met Michael Jackson, Akon en David Guetta.’’



Helmink relateert de Nederlandse exportwaarde aan Zweden, een land met minder inwoners (net geen 10 miljoen), maar met drie keer zoveel ingeschreven muzikanten en componisten. Ook de Zweden hebben succesvolle dj’s en natuurlijk bouwen ze nog steeds voort op het succes dat ABBA had in de jaren 70, maar het gaat ook om Zweedse componisten die schrijven voor wereldsterren als Taylor Swift, Lady Gaga, Katy Perry, P!nk en Madonna.



Helmink: ,,In Zweden is muziekles een verplicht vak. Ze hebben een enorme exportgedachte tussen de oren. Een paar jaar geleden zat hun exportwaarde boven het miljard. Dat moeten wij ook kunnen halen, want die 200 miljoen kan nog fluitend omhoog. We zitten niet binnen vijf jaar op een miljard, maar het is wel realistisch tussen de vijf en tien jaar.’’



Het grootste deel van die taart zal blijven komen van de dancemuziek. ,,De voorwaarden daarvoor zijn er al. Er wordt in de elektronische muziek in Nederland structureel heel professioneel gewerkt en we hebben de Buma Music Academy in het leven geroepen om het muziektalent op middelbare scholen te stimuleren actief te worden. Er is nog genoeg ruimte voor aanwas, terwijl dat niet ten koste zal gaan van jongens als Afrojack en Armin.’’