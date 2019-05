Nederlandse make-upartist Arjen Tuiten doet Ghostbusters 3

Zijn bijdrage aan de film Wonder, met Julia Roberts, wordt beschouwd als een mijlpaal op zijn vakgebied; nog nooit werd er een film gemaakt met een kindacteur met zo'n enorme make-up-prothese op zijn gezicht. Artsen dachten serieus dat de jonge Jacob Tremblay de zeldzame gezichtsaandoening had waar zijn personage in de film onder lijdt. Het leverde Tuiten een Oscarnominatie op.

De Ghostbusters-films vertellen over een groep wetenschappers die zich hebben gespecialiseerd in het verdrijven van geesten. De eerste twee films, met in de hoofdrollen sterren als Bill Murray en Dan Aykroyd, waren grote successen. Vijf jaar geleden volgde er een remake met vrouwelijke komieken in de hoofdrol. Ghostbusters 3 wordt geregisseerd door Jason Reitman, de zoon van regisseur Ivan Reitman die de eerste twee delen maakte. Over het plot van de nieuwe film is nog niet veel bekend.