Nederlandse kleuterserie Kabam! wint International Emmy Award

In de KRO-NCRV-serie staat angst bij kinderen centraal. In tien korte verhalen komt elke keer een andere leerling uit de klas van meester Mo (Idriss Nabil) langs met een eigen angst. De serie wil laten zien ‘dat iedereen wel eens bang is’, en dat er vaak wel een oplossing voor te verzinnen is. Kabam! is geregisseerd door Elisabeth Hesemans. De serie nam het tijdens het gala op tegen producties uit Singapore, Australië en Mexico. De uitreiking vond plaats in het Hilton Midtown Hotel in New York.