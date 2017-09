Nederlandse hunk Arie is The Bachelor

De in Den Bosch geboren Arie, die de zoon is van de bekende autocoureur Arie Luyendyk, stond al langer op het wensenlijstje van ABC. Volgens E! Online werd hij in 2013 ook al eens gepolst. Dat was een jaar nadat Arie zelf te zien was in The Bachelorette, een soortgelijk programma maar waarin een groep mannen het hart van een vrouw proberen te veroveren. Arie, die de bijnaam 'the kissing bandit' kreeg, schopte het tot de finale.