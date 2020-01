Nederlandse Eyelar schreef comeback-single Demi Lovato: ‘Volgend jaar zelf op de Grammy's’

Het was 2018 toen Demi Lovato op het randje van de dood balanceerde door een overdosis. Met haar nummer Solo (een samenwerking met Clean Bandit) was ze op dat moment niet uit de hitlijsten te slaan. Haar populariteit beleefde een hoogtepunt en er werden schrijfkampen gehouden om nieuw werk voor Lovato te produceren. Een van de aanwezige schrijvers was Eyelar Mirzazadeh, een Nederlandse zangeres die in 2012 nog meedeed aan The voice of Holland.



,,We hadden al de hele week liedjes geschreven en het was al rond middernacht’’, vertelt ze. ,,Iedereen was al aan het inpakken om terug naar huis te gaan, toen iemand op de piano begon te spelen. Daarna kwam het nummer als vanzelf. We zaten daar tot zes uur ‘s nachts in de studio. Iedereen was emotioneel. We hadden ook wel wijn gedronken, maar er waren echt heel veel emoties. Zo bijzonder!”



Pas een maand geleden hoorde Eyelar dat Lovato het nummer zou uitbrengen. ,,Ze had vlak na het schrijverskamp een overdosis genomen, dus we dachten: die gaat natuurlijk nooit meer een liedje uitbrengen. Toen ik hoorde dat ze dit nummer bij haar comeback ging zingen, dacht ik wel: dit is een waanzinnig compliment.”



Zondagnacht zat ze voor de televisie en zag ze Lovato Anyone zingen bij de Grammy's. Die maakte haar grote comeback nadat ze in 2018 een overdosis heroïne nam en daar twee jaar van herstelde. Ze leefde mee, maar had geen contact met de Amerikaanse ster. ,,Nee, ik ken haar niet zo goed. Ik heb haar wel ontmoet, maar het is niet dat ik haar vooraf nog even bel”, legt ze uit. ,,Ik vond het wel spannend, want dit was natuurlijk de eerste keer dat ze gaat zingen sinds de overdosis en dan ook nog met ons lied. Het kon natuurlijk twee kanten op: positief of negatief. Maar ze heeft het echt supergoed gedaan.”