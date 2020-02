Nederlandse ANNNA gaat niet naar Eurovisie voor Letland

ANNNA, artiestennaam van Anna Madara Pērkone, kwam uiteindelijk op de derde plek met haar lied Polyester over duurzaamheid. Anna woont al sinds haar 17e in Nederland en werkt hier aan haar muziek. Ze besloot zich in te schrijven voor de voorrondes door het succes van Duncan Laurence. ,,Voor mij is Eurovision vorig jaar, toen Duncan won, veranderd. Toen dacht ik: misschien kan ik er ook iets mee doen," liet de zangeres weten. Het is het twintigste jaar dat Letland meedoet aan het Eurovisiesongfestival.



De Griekse inzending voor het Eurovisie Songfestival heeft wel een Nederlands tintje. Eerder wel al bekend dat de Utrechtse Stefania Liberakakis voor Griekenland meedoet aan het liedjesfestijn in Rotterdam



Australië koos gisterochtend ook zijn kandidaat voor het liedjesfestijn in Rotterdam. Zangeres Montaigne zal het land vertegenwoordigen in mei. De Italianen en Maltezen weten sinds gisteravond wie hun land gaat vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Zanger Diodato komt in mei namens Italië uit en Malta koos zangeres Destiny Chukunyere. Zij won in 2015 nog het Junior Eurovisiesongfestival met een recordaantal punten.