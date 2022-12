Nederlands duo strikte Idris Elba: ‘Hij krijgt duizend verzoeken per jaar, tegen ons zei hij ja’

Oude Egypte heeft Ruud Gullit aan het denken gezet: ‘Ik geloof niet in toevallig­he­den’

Voetballegende Ruud Gullit (60) laat een verrassende kant van zichzelf zien in de documentaireserie Ruud Gullit en de Mysteries van het Oude Egypte. Hij duikt in de Egyptische oudheid, bezoekt tempels, piramides en graftombes. ,,Ik besef nu dat er meer is na dit leven.”

10 november