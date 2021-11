Nederlanders veroveren Vlaamse Slimste Mens: Arjen Lubach en Merol domineren quiz

Vorige week maandag had eigenlijk net zo goed een uitzending op de Nederlandse televisie kunnen zijn, maar De Slimste mens ter wereld werd toch echt uitgezonden op de Belgische zender Play4. Desalniettemin waren de Vlaamse aanwezigen en de Nederlandse aanwezigen in evenwicht. Arjen Lubach schoof aan voor zijn eerste deelname, Merol deed voor de derde maal mee aan de quizshow en cabaretier Jan Jaap van der Wal was een van de juryleden.



Lubach, die al eerder de Nederlandse versie van De Slimste mens won, maakte ook bij de zuiderburen meteen indruk. In zijn eerste aflevering sprokkelde de satiricus 469 seconden bij elkaar en werd ruim dagwinnaar. Merol kende geen problemen in het finalespel, dat ze met 161 seconden voorsprong mocht beginnen. Die dag was het begin van de Nederlandse heerschappij in België, samen speelden ze al vier tegenstanders weg. Af en toe ging dat gepaard met een vriendschappelijke boks tussen het tweetal.