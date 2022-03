Nederlander zat afgelopen jaar ruim drie uur per dag voor tv, vijftigplusser zelfs vier en half uur

Ten opzichte van 2020 zijn we net iets minder tv gaan kijken. Door de coronacrisis steeg de kijktijd in dat jaar naar een recordhoogte van gemiddeld 206 minuten. Daarentegen zitten we met 200 minuten nog fors meer voor de buis dan in 2019, toen zaten we gemiddeld 190 minuten per dag voor de tv.



Het afgelopen jaar zijn we iets minder live tv gaan kijken. Maar dat doen we altijd nog zo'n 128 minuten per dag. Wel keken we steeds vaker programma’s uitgesteld (27 minuten). Het kijkaandeel van On Demand-services, zoals Netflix en Videoland, bleef met 46 minuten gelijk aan vorig jaar.



Opvallend zijn de verschillen in de leeftijdscategorieën. Vooral tieners tussen de 13 en de 19 jaar kijken veel minder tv. Zij zitten gemiddeld maar 56 minuten per dag voor de buis. Jongeren tussen de 20 en 34 jaar zitten weliswaar onder het landelijk gemiddelde, maar kijken met ruim twee uur per dag ook graag tv. Pas echt veel wordt het bij de groepen 25- tot 49-jarigen (ruim drie uur) en 50- tot 64-jarigen (bijna vierenhalf uur).



Populairst waren de non-fictieprogramma’s, denk daarbij aan hulp-, woon- en reisprogramma's, op de voet gevolgd door nieuws- en actualiteitenprogramma's. Mede door de vele sportevenementen afgelopen jaar werd er ook erg veel naar sport gekeken. Het EK Voetbal was daarbij het meest in trek.