Natasja speelt verstoppertje en Roxeanne gaat op van de zenuwen

Kan het Songfesti­val meer afhakers verwachten? ‘Voor meeste landen is evenement een goede deal’

Drie landen zijn vanwege de hoge kosten afgehaakt voor de komende editie van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Heeft het evenement een probleem? Zijn de hoge prijzen voor gas en elektriciteit te dragen? We vroegen het aan Sietse Bakker, de eindverantwoordelijke voor de editie van 2021 in Ahoy.

19 oktober