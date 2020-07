Natacha Harlequin maakt presentatiedebuut in actualiteitenprogramma op SBS 6

Harlequin wordt dagelijks bijgestaan door de van Omroep Brabant afkomstige journalist en presentator Mart Grol. Meermaals per uitzending duidt hij wat Nederland vindt en voorziet de onderzoeksresultaten van extra context. Grol: ,,In dit programma komt voor mij als journalist alles samen. De actualiteit van de dag en echte verhalen van echte mensen. In de media bestaat het beeld dat we in een sterk verdeeld land leven. Op mijn scherm wil ik met feitelijke data laten zien wat Nederland echt vindt en of het beeld wat we van ons land hebben klopt.” Het live programma van Talpa Entertainment Producties (ondersteund door het Centraal Bureau voor de Statistiek) is ook te zien op het platform KIJK.nl.