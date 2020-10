Nasrdin Dchar: ‘Ik zie geen wonder meer gebeuren, we zijn straks allemaal de pineut’

Hoe vaak heeft hij het niet tegen regisseur Floris van Delft gezegd, tijdens het schrijven van zijn nieuwe voorstelling ADEM. Vijf keer? Tien?



Nasrdin Dchar (41): ,,Je zult het zien, zei ik dan tegen Floris: hebben we deze voorstelling die voor een

groot deel over corona gaat af, kunnen we hem niet opvoeren.’’



Het is het ironische lot dat meer theatermakers dreigt te treffen: je hangt je nieuwe voorstelling op aan de actualiteit en dan word je waarschijnlijk ingehaald door diezelfde actualiteit. Dchar speelde afgelopen week al voor een kleiner publiek en een nieuwe, tijdelijke sluiting van theaters door de overheid dreigt door de coronacrisis.



Dchar, gisteren door de telefoon: ,,Ik ben het er helemaal mee eens dat het aantal besmettingen naar beneden moet. Het betekent dat we als samenleving niet hebben opgelet, dat we met z’n allen gewoon schijt hebben gehad aan wat we afgelopen voorjaar hebben meegemaakt. Daar heb ik wel moeite mee, we hebben er gewoon niets van geleerd. Maar echt, ik zie geen wonder meer gebeuren in de komende dagen. We zijn straks allemaal de pineut. Ik vind het verschrikkelijk, ik ben net begonnen met spelen. Maar als het beste voor ons allemaal is dat het land op slot gaat, dan moet dat maar.’’



Bang voor het virus zelf is Dchar niet; dat was waarschijnlijk volkomen anders geweest als de pandemie zes jaar geleden of eerder was uitgebroken. Tot 2014, toen hij voor de eerste maal vader werd – van dochter Dina, twee jaar later schonk zijn vrouw Amy het leven aan zoontje Malik – was hij een regelrechte hypochonder. ,,Ik weet natuurlijk ook dat veel mensen juist angsten krijgen op het moment dat ze vader of moeder worden, maar bij mij was dat dus exact andersom. Ik heb daar wel mijn eigen theorietje over: toen Dina geboren werd, kreeg ik eindelijk een soort rust over me. Want als mij het allerergste moet overkomen, als ik sterf, dan leef ik in mijn kinderen toch een beetje voort.’’