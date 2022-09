Narcosis geselecteerd als Nederlandse Oscarinzending

Vorig jaar werd de film Do Not Hesitate van regisseur Shariff Korver ingezonden. De laatste keer dat Nederland een Oscar won voor beste lange speelfilm was in 1998. Toen won Karakter. Ook in die film vertolkte Van Huêt een van de hoofdrollen. De laatste keer dat een speelfilm een nominatie kreeg, was in 2004: De Tweeling. Daarin was Reuten te zien. De twee zijn nu dus samen in deze film te zien.