Naomi Campbell (53) verwelkomt in het geheim tweede kindje: ‘Nooit te laat om moeder te worden’

met fotoSupermodel Naomi Campbell (53) is voor de tweede keer moeder geworden. Het jongetje is ‘een waar cadeau van God’, schrijft ze bij een foto van het ventje tegenover haar 15 miljoen volgers op Instagram.

‘Mijn schatje, weet dat we je onbeschrijfelijk sterk koesteren en dat je omringd bent door liefde sinds het moment dat je ons verblijdde met je komst’, aldus de Britse, die zich ‘gezegend’ voelt.

Ze benadrukt: ‘Het is nooit te laat om moeder te worden.’ Campbell kreeg haar tweede kindje vermoedelijk via een draagmoeder; ze werd de afgelopen tijd meermaals gefotografeerd zonder een zichtbaar bolle buik. Het was ook niet bekend dat ze in verwachting zou zijn.

Hoe het jongetje heet, is niet duidelijk. Prominente collega’s als Donatella Versace en Claudia Schiffer feliciteren Campbell bij de foto, waarop ook de hand van haar dochtertje (2) zichtbaar is.

‘Doe het, twijfel niet!’

Het model verwelkomde haar eerste kindje in 2021 op 50-jarige leeftijd. Vorig jaar poseerde ze samen met het meisje, destijds negen maanden oud, voor de cover van Vogue. ,,Ze is niet geadopteerd, ze is mijn kind’’, verduidelijkte ze destijds. De naam van haar dochtertje is ook niet bekend.

Vrijwel niemand wist dat ze van plan was een kind te krijgen. ,,Ik kan het aantal mensen dat wist dat ik haar kreeg op één hand tellen’’, aldus Campbell. ,,Ze is de grootste zegen die ik me kan voorstellen. Het is het beste wat ik ooit heb gedaan.’’ Ze raadde haar ‘oudere’ vriendinnen aan ook moeder te worden. ,,Ik zeg tegen hen allemaal: doe het! Twijfel niet!’’

Het topmodel zei in 2017 al dat ze ‘de hele tijd’ nadacht over kinderen. Ze zag adoptie eerder als mogelijkheid. ,,Maar met hoe de wetenschap nu is, denk ik dat ik het kan doen wanneer ik het wil.’’

Campbell verwijst bij het nieuws over haar tweede kindje zelf naar haar leeftijd, waardoor dat gegeven donderdag groot in het nieuws komt. De afgelopen jaren werden aanzienlijk oudere mannelijke sterren nog vader, onder wie Rolling Stones-zanger Mick Jagger (79). Acteur Al Pacino kreeg onlangs op zijn 83ste zijn vierde kind.

Volledig scherm Naomi Campbell en haar dochter. © Vogue

