Najib Amhali gaat met de billen bloot: ‘Die ellende is een ding in mijn leven’

Podcast ‘Net­flix-se­rie Space Force had zoveel meer kunnen zijn’

29 mei ‘Het probleem van Netflix is dat de seizoenen vaak heel kort zijn,’ vertelt seriefreak Kevin Goes in de nieuwste aflevering van de podcast Bingewatchers. ‘En dat is ook een van de minpunten van Space Force. Er had zoveel meer in die serie gezeten en nu hou je toch het gevoel dat er veel meer in gezeten had, ondanks de sterrencast met onder meer Steve Carrell (The Office), John Malkovich (The New Pope) en Lisa Kudrow (Friends)’