Nachtmerrie voor Roy Donders: ‘Mijn bedrijf is failliet, het is verschrikkelijk’

TILBURG - Het huispakkenbedrijf van paillettenprins Roy Donders wordt failliet verklaard. Zijn winkel Rojami’s in Tilburg is per direct gesloten. De rechter beslist dinsdag over het door hemzelf aangevraagde faillissement.

„Het is verschrikkelijk. Ik heb zelf het faillissement moeten aanvragen, gewoon omdat het niet goed ging”, vertelt hij aangeslagen tegen de Telegraaf.

,,Mijn hele ziel en zaligheid zit in die winkel, jaren van mijn leven en dat van mijn familie zitten erin. Over anderhalf jaar zouden we tien jaar bestaan, maar dat gaan we dus zeker niet meer halen”, vertelt de realityster, die bekend werd met zijn eigen reallifesoap Stylist van het zuiden.

Optredens

Eén van de oorzaken van het faillissement is volgens Donders de verhuizing van de winkel van een buitenwijk naar het Tilburgse centrum. Voor het pand betaalde hij een hogere huur, maar de nieuwe zaak trok nauwelijks extra klanten.

,,De laatste maanden moest er dik geld bij en dan word je wel gedwongen een besluit te nemen, hoeveel pijn dat ook doet, want Rojami is wel mijn kindje”, zegt Donders, die ook zanger is.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Rojami’s Roy Donders nieuwe winkel, met Rian. © Beeld Werkt

Optredens

Donders is vastberaden om er volgend jaar het beste van te maken. „Ik heb natuurlijk ook mijn werk als zanger nog, met alle optredens in het land. Je mag gerust weten dat er al heel veel eigen spaargeld in de zaak is gaan zitten om de boel steeds maar weer draaiende te houden. Ik moet nu met de curator gaan zitten over hoe de zaken er voorstaan en hoe we alles kunnen afwikkelen.”

Diefstallen

De paillettenprins had het bepaald niet makkelijk met zijn huispakkenbedrijf. Na de verhuizing naar de binnenstad kreeg de Tilburger vaak te maken met diefstallen.

De realityster nam iedere keer het heft in eigen handen en plaatste beelden van de dieven op zijn Facebook-pagina. Soms met succes, maar vaak zag hij de spullen niet meer terug.

Moeilijk jaar

Donders kijkt sowieso terug op een moeizaam jaar. Zijn grootouders stierven kort na elkaar en in september ging zijn relatie stuk. De Tilburger had ruim vier jaar een relatie met Marvin.