Nabestaanden Michael Jackson boos: King of Pop werd na zijn dood voor 1 miljoen bestolen

Michael Jackson was 50 jaar toen hij in juni 2009 overleed aan een hartstilstand. In zijn woning in Beverly Hills liepen familieleden af en aan, onder wie zus LaToya en haar verloofde, zakenpartner Jeffré Phillips. Trouwen zouden de twee nooit, maar destijds was Phillips nog een insider in de familie. De erven van Michael Jackson beschuldigen hem nu van diefstal en eisen spullen terug ter waarde van 1 miljoen dollar (bijna 998.000 euro).



Volledig scherm LaToya Jackson in 2011. © AFP

Liveopnames

Entertainmentsite TMZ zag rechtbankdocumenten in waarin wordt gesproken over harddrives, muziekspelers, cd’s en dvd’s met unieke liveopnames van Jackson. Alleen deze al zouden een waarde van een half miljoen vertegenwoordigen. Volgens de erfgenamen van de Thriller-zanger nam Phillips zonder toestemming ook persoonlijke spullen mee zoals een telefoon, handgeschreven brieven, een fotoalbum, kleding, een rijbewijs en meerdere awards. Zelfs de pyjama die de zanger in de laatste uren van zijn leven had gedragen, zou Phillips achterover hebben gedrukt.

Phillips zelf heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de aantijgingen van de familie Jackson. In 2015 kwam naar buiten dat hij en de zus van Michael Jackson hun verloving hadden verbroken.

