Naast #MeToo is er nu ook #Nobodysdoll

Brüggemann, die in Duitsland een bekende mediapersoonlijkheid is, zegt dat de actie bedoeld is als reactie op de dominerende mannelijke blik. ,,Op de rode loper lijkt het wel de jaren 50", vertelt Brüggemann tegen The Guardian. ,,Het wordt van vrouwen verwacht dat ze zich in krappe jurken met veel decolleté wringen en op onmogelijke hakken lopen. Dat alles in dienst van de blik van diegenen die bepalen of ze goed in de markt te zetten zijn."