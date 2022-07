Naamgenoot Lieke Martens: ‘Scheidsrechters kijken wel eens gek op’

Mr. Frank Visser Hoe burenruzie om eik escaleerde tot poging doodslag: ‘Geweld was onthutsend’

De vrouw die vorige maand in een supermarkt in Haarlem werd aangevallen door haar buurman, bekend van het SBS6-programma Mr. Frank Visser doet uitspraak, is aan de dood ontsnapt. Dat zegt haar advocaat Ronald Vessies tegen deze site. ,,Als er niet was ingegrepen door omstanders dan had dit veel erger kunnen aflopen. Het geweld was onthutsend.”

