Naamgenoot Ilse DeLange moest naar jubileum platenzaak: ‘Ik kreeg een cowboyhoed op’

Zingen? Ilse de Lange (37) bespaart het de mensen om zich heen bij voorkeur. Ze is niet in de wieg gelegd voor vocale hoogstandjes. De doktersassistente uit het Drentse dorpje Annen was een jaar of 13 toen ze voor het eerst hoorde van haar muzikale naamgenote. ,,Mijn leraar Engels dacht dat hij me op de radio had horen praten en zingen en sprak me daarop aan. Ik moest vooral lachen. Nee, dat was ik niet.’’

Was het toen grappig, in haar latere tienerjaren werd het vooral irritant. ,,Er werden zo veel grappen gemaakt op school. En mijn vader had een drukkerij aan huis, waarvoor telefoontjes binnenkwamen. Als ik dan opnam, kreeg ik vaak de vraag of ik een liedje kon zingen of familie van de andere Ilse was. Op een gegeven moment ben ik maar gaan opnemen met alleen mijn voornaam.’’

Quote Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar later stond in het lokale krantje dat Ilse de Lange er zou zijn, toen moest ik wel

Op haar werk bij het UMCG in Groningen stond lange tijd een naambordje op de balie met haar volledige naam. ,,Dan stonden er mensen in de rij en hoorde ik ze al lachen. Daar gaan we weer, dacht ik dan. Maar inmiddels heb ik een naamplaatje met alleen mijn voorletter.’’ Lachend: ,,En dan vragen ze nog af en toe: ‘Toch niet Ilse?’’’

Grap

Voordeel haalde ze nooit uit haar bekende naam. Het was eerder andersom. ,,Ik had eens gereserveerd in een steakhouse, waar ze dachten dat ik een grap uithaalde. Ik had geluk dat er toch nog een tafel vrij was. En de eigenaar van de platenzaak in het dorp had gevraagd of ik bij het zoveeljarig bestaan wilde zijn. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar later stond in het lokale krantje dat Ilse de Lange er zou zijn, toen moest ik wel. Ik kreeg een cowboyhoed op, omdat ze country zong. Gelukkig kwamen er weinig mensen langs.’’

Hoewel ze een cd van haar in de kast heeft staan (‘cadeautje van mijn vader’) en haar naamgenote haar een heel leuke, spontane vrouw lijkt, zou ze de zangeres bij een toevallige ontmoeting niet aanspreken. ,,Niet dat ik het niet leuk zou vinden om mezelf voor te stellen, maar ik denk dat zij al genoeg wordt lastiggevallen. Ik zou haar lekker met rust laten.’’