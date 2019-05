Naam Meghan snelst stijgende meisjesnaam in VS

De naam Meghan bereikte in de jaren tachtig een hoogtepunt, maar is dankzij de populariteit van Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, weer terug in de top. De naam van hun zoontje Archie won al voor zijn geboorte aan populariteit. Archie stijgt 200 plaatsen en belandt daarmee voor het eerst in dertig jaar in de Top 1000.

De naam Emma staat dit jaar bovenaan de lijst van meisjesnamen, bij de jongens is de naam Liam het populairst. Volgens People is de invloed van Hollywood op de lijst groot. In de top 10 staan onder meer Ava, Sophia, William, James, Oliver, Logan, Charlotte en Lucas.



Harper, de naam van de jongste dochter van David en Victoria Beckham, is terug in de top 10 voor meisjes. Maar als jongensnaam is Harper juist de snelste daler. De snelste stijger bij de jongensnamen is Genesis, zoals het zoontje van Alicia Keys heet. Op de tweede plaats van snelst stijgende jongensnamen staat Saint en dat komt waarschijnlijk doordat Kanye West en Kim Kardashian hun zoontje zo hebben genoemd.