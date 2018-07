Naakte Thierry Baudet op de hak genomen op social media

Baudet is op vakantie aan het loslaten en aan het opladen, zoals hij het zelf onder zijn instragrampost beschrijft. Op sociale media wordt flink de draak gestoken met zijn vakantiefoto. Zo wordt hij massaal in foto's gefotoshopt, waarin hij op verschillende plekken naakt ligt te zonnen. Zo ligt Baudet op de foto's te zonnen aan de Haagse Hofvijver, ligt hij aangespoeld op een strand en is hij onderdeel van de anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, het beroemde schilderij van Rembrandt.



Theo Hiddema, lid van de Tweede Kamer voor Forum voor Democratie, reageert op Twitter: 'FVD betreurt schamel optreden van Baudet: ,,Hij had moeten tonen wat hij in huis heeft".'