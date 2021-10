Na vijftig jaar nieuwe mix van Beatlesalbum: ‘Mensen zullen weer luisteren naar Let it Be’

Onvoorstelbaar, maar toen Giles Martin, de zoon van de in 2016 overleden Beatlesproducer George Martin, te kennen gaf dat hij ook de muziek in wilde, waren zijn ouders daartegen. ,,Ze vonden dat ik een degelijke baan moest zoeken. Ook mijn vader, ja. De muziekindustrie was ook best fragiel. Mijn vader dacht dat The Beatles voor hem het begin waren van een lange reeks samenwerkingen met even succesvolle bands. Hij had succes na The Beatles, maar het werd nooit meer zoals toen.’’