Na twee jaar treden Ambassadeurs van de Vrijheid eindelijk weer op voor publiek

De artiesten vliegen in helikopters langs verschillende festivals in het hele land. Rapper Fresku schreef speciaal voor de gelegenheid een lied over vrijheid, Duncan Laurence vraagt speciaal aandacht voor de lhbti-gemeenschap. ,,Ik wil dat er aandacht komt voor hoe het deze mensen is vergaan in de Tweede Wereldoorlog.’’

Onderduikers

Rapper Donnie en Suzan & Freek kregen veel verhalen mee van hun grootouders. ,,Ik weet van mijn oma dat ze onderduikers hadden op de boerderij en in een bunker vlak bij het ouderlijk huis’’, zegt Suzan. Zij en Freek bezochten vluchtelingen op Lesbos en in Athene en maakten daar een documentaire over. ,,Het voelde heel machteloos dat wij zo weinig kunnen doen. We kunnen wel hun verhaal vertellen, zodat ze gehoord worden. Wij hebben hun pijn een beetje kunnen voelen, ik hoop dat meer mensen dat ervaren en dat het iets teweegbrengt. Al is het maar op kleine schaal. Het is zo oneerlijk dat de plek waar je geboren bent zoveel bepaalt. Onze boodschap is dat dit mensen zijn zoals jij en ik, het kan iedereen overkomen.”