Na streep door enorme tour: Stromae doorbreekt stilte op sociale media

Succession-ac­teur Brian Cox: ‘Staking acteurs kan tot einde van het jaar duren’

Brian Cox denkt dat de staking van acteurs in Hollywood ‘heel onaangenaam’ kan worden en dat het lang kan duren voordat het geschil is opgelost. Dat zei de Schotse acteur in gesprek met Sky News. De Succession-ster denkt dat het tot het einde van het jaar zou kunnen duren voordat de staking voorbij is.