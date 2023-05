Na Stranger Things en spin-off Game of Thrones voelt ook The Last Of Us impact van schrijversstaking

Ook bij The Last Of Us zijn de gevolgen van de schrijversstaking in Hollywood voelbaar. Volgens vakblad Variety is de casting voor het tweede seizoen van de populaire HBO-serie voorlopig stilgelegd.

Omdat er nog geen script is doordat scriptschrijvers aan het staken zijn, deden acteurs volgens een ingewijde auditie met tekst uit de gelijknamige videogame waar The Last Of Us op is gebaseerd. Uiteindelijk is toch besloten daarmee te stoppen.

In hoeverre de serie vertraging oploopt, is niet duidelijk. De hoop is om begin 2024 met de opnames van de tweede reeks te beginnen.

Stranger Things

Meerdere producties worden geraakt door de staking. Zo zijn de opnames van tv-serie Stranger Things (Netflix) stilgelegd en de voorbereidingen op Game of Thrones-spinoff A Knight of the Seven Kingdoms gestaakt. Shows als House of the Dragon en The Lord of the Rings: The Rings of Power worden nog wel gefilmd.

Scriptschrijvers zijn sinds vorige week aan het staken. Dat doen ze voor een beter loon en omdat ze met studio’s willen onderhandelen over regels met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij de totstandkoming van scripts en scenario’s.

