Na overlijden Olivia Newton-John: zo gaat het nu met de andere acteurs uit Grease

Hoofdrol­spe­ler: Hendrik Groen-film komt maar niet van de grond

Het is onzeker of de Omroep Max-hitserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen ooit nog een vervolg krijgt op het witte doek. De film komt maar niet van de grond, zei acteur Kees Hulst afgelopen nacht in het NPO Radio 1-programma Nooit meer slapen.

6 augustus