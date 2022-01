Na nog geen twee weken is Don’t look up al derde populairste film ooit op Netflix

Na zo'n twaalf dagen op streamingdienst Netflix werd Don’t look up al maar liefst 263.320.000 uur bekeken. Dat blijkt uit cijfers die Netflix deelde. Daarmee landt de film netjes in de top drie van Engelstalige films die de eerste 28 dagen het vaakst bekeken werden. Op de eerste plek staat Red Notice, die in 2021 uitkwam. Die werd in de eerste 28 dagen maar liefst 364 miljoen keer bekeken. Daarna komt Bird Box uit 2018, die al 282 miljoen keer bekeken werd. Het zou dus best kunnen dat Don’t look up de komende twee weken nog wat plekjes in de rangschikking opschuift, aangezien over de eerste 28 dagen gemeten wordt.