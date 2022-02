Na meer dan 18 jaar geen voorwoord van Linda de Mol: ‘Ze kan het simpelweg nu niet’

Karin Swerink, hoofdredacteur van Linda., neemt het voorwoord in het maartnummer tijdelijk over van de naamgever van het blad. Dat doet ze niet met plezier, maar omdat het niet anders kan, schrijft ze. ‘Niet omdat ik dat zo graag wil – en al helemaal niet onder deze omstandigheden –, maar omdat Linda het simpelweg niet kan. Al die jaren liet ze zich niet uit het veld slaan, hoe ze zich ook voelde, wat ze op dat moment ook meemaakte.’



Ze geeft aan dat Linda tegelijkertijd met Nederland achter dingen is gekomen van haar man, die ze niet wist. In de Boos-documentaire werd hij beschuldigd van seksueel wangedrag. Rietbergen erkende dat de aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Later werd de voormalig bandleider ook beschuldigd van aanranding. Daar is aangifte van gedaan bij de politie.



Linda verbrak daarop de relatie. ‘Dat gebroken hart zal weer helen, daarvan ben ik overtuigd, maar dat heeft tijd nodig’, schrijft Swerink. ‘Hoelang dat gaat duren, weet ik niet.’ Ze geeft aan dat het blad met een themanummer rond seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat komen. ‘Het liefst maak ik zo’n themanummer samen met Linda, wanneer zij weer de powervrouw is die ze altijd is geweest. Maar ja, altijd en overal een sterke vrouw zijn, is niet makkelijk.’