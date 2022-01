Na Licorice Pizza weet je niet precies wat je hebt gezien, maar wel dat je méér wilt

Misschien komt de stemming nog het dichtst bij Quentin Tarantino’s Once Upon a Time...in Hollywood (2019) met Leonardo DiCaprio en Brad Pitt, die in de Amerikaanse pers vaak werd omschreven als een ‘hangout movie’: een film die de kijker onderdompelt in een specifiek tijdsegment (in dit geval eind jaren 60) en hem zonder een plotvaste structuur laat ‘meehangen’ (of ‘chillen’) met de personages.