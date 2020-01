Na jaren strijden krijgt Delphine Boël gelijk: koning Albert (85) van België is haar biologische vader

Uit dna-onderzoek is inderdaad gebleken dat voormalig koning Albert II van België (85) de biologische vader is van Delphine Boël (51), de vrouw die al jaren strijdt om erkend te worden als zijn dochter. Dat laat de advocaat de Belgische vorst weten.

Albert ontkende altijd stellig dat Delphine Boël zijn biologische dochter was, tot vandaag. ,,Zelfs al zijn er juridische argumenten en bezwaren die aantonen dat legaal vaderschap niet noodzakelijk een weerspiegeling is van biologisch vaderschap en dat de gevolgde procedure betwist kan worden, heeft koning Albert besloten om in eer en geweten een einde te maken aan deze pijnlijke procedure’’, meldt advocaat Alain Berenboom namens de koning in Belgische media.

Delphine Boël stapte in 2013 naar de familierechtbank om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Albert II, de vader van de huidige koning Filip, had zich altijd verzet tegen een dna-test.

Quote De wonden zijn te diep. Ik wil gewoon een wettelijk kader om mijn leven en dat van mijn gezin te beschermen Delphine Boël, dochter van koning Albert II

In december vorig jaar bepaalde het hoogste rechtscollege in België dat de voormalige koning van België zijn dna moest afstaan om uitsluitsel te geven in de jaren lopende zaak. Delphine Boël stelde al sinds 1999 dat zij het resultaat is van een geheime affaire die de vorst in de jaren 60 had met haar moeder, Sybille de Sélys Longchamps. Dat maakte ze toentertijd bekend in een boek, de juridische strijd begon in 2013.

Erfenis

Boël liet eerder al in een interview met Die Welt weten niet op zoek te zijn naar een nieuwe vader. ,,De wonden zijn te diep. Ik wil gewoon een duidelijk wettelijk kader om mijn leven en dat van mijn gezin te beschermen.’’