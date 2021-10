Na jaren speculatie komen ABBA en Adele nu bijna tegelijk met nieuwe muziek

2,1 miljoen kijkers zien jury The Masked Singer bijna unaniem identiteit van de viking raden

10:39 Gisteravond was de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van The Masked Singer op de buis en werd de tweede afvaller onthuld. Zo’n 2,1 miljoen kijkers zagen hoe het jurypanel bijna unaniem goed had wie zich in het vikingpak gehuld had.