Na Hanny nu ook bij Ton Veerkamp huidkanker geconstateerd

,,Het is niet kwaadaardig. Ik moet naar de plastisch chirurg en die gaat het wegsnijden. Leuk is het niet, maar zo erg zal het niet wezen. Er zijn zwaardere operaties”, vertelt Ton Veerkamp aan Shownieuws. ,,Het is niet zo’n ding dat helemaal naar binnen vreet.”



Begin deze maand werd ook bij Hanny huidkanker geconstateerd. De Amsterdamse had nooit gedacht dat het haar zou overkomen. ,,Maar de dokter zag wel dat ik veel in de zon had gezeten vroeger, en nu nog. Ik hou van de zon”, biechtte ze op. ,,Ik moet me meer insmeren, met factor 50. En dat doe ik ook niet.”



Deze maand werd ook duidelijk dat Man Bijt Hond, het programma waarmee De Veerkampjes bekend werden, terugkeert op televisie. Hanny en Ton zijn nog niet gevraagd om weer mee te doen, vertelden ze enigszins teleurgesteld.