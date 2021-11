Na Hallmark stopt weer een bedrijf de samenwerking met de Meilandjes

Emma Matras besloot contact te zoeken met Maxime Meiland na uitspraken die haar moeder Erica had gedaan in haar nieuwe biografie. Daarin sprak ze zich kritisch uit over het dragen van hoofddoeken en boerka’s. Ze zegt onder meer: ,,Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?” In het statement op Instagram schrijft het matrassenmerk: ‘De recente opmerkingen van Erica Meiland, moeder van Maxime Meiland, staan haaks op onze waarden. Omdat wij Maxime niet willen beoordelen op basis van de standpunten van haar moeder, hebben we haar de kans gegeven om publiekelijk te reageren. Ze heeft hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.’

Inclusiviteit

Daarom gaat het bedrijf nu tot actie over. ‘Emma neemt expliciet afstand van de opmerkingen van Erica Meiland. We accepteren het niet dat een groep mensen wordt buitengesloten of veroordeeld op basis van ras, religie, seksuele oriëntatie of elk ander persoonlijk kenmerk. Daarom hebben we besloten de samenwerking met Maxime per direct stop te zetten, aangezien wij niet willen samenwerken met iemand die onze waarden van diversiteit en inclusiviteit niet omarmt.’



Emma Matras is het tweede bedrijf dat in korte tijd de samenwerking met de Meilandjes verbreekt door de opmerkingen van Erica. Eerder haalde Hallmark kaarten die gebaseerd zijn op teksten van de Meilandjes van hun site af. ,,Wij sluiten niemand uit en vinden dat iedereen erbij hoort en ertoe doet. Wanneer een partner met wie wij samenwerken onze visie niet deelt, voelen wij ons genoodzaakt deze producten (…) offline te halen", stelde het bedrijf.