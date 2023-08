Na Gigi en Bella maakt derde Hadid-zus debuut op catwalk, maar glamour is ver te zoeken

De ‘catwalk’ bij de show van het populaire Deense merk Saks Potts heet op alle andere dagen gewoon een strandweg. De presentatie van de lente-zomercollectie voor 2024 vond plaats vlakbij de zee in de hoofdstad, ook nog in de regen. De plek is speciaal voor de oprichters van het merk; Cathrine Saks en Barbara Potts. Zij ontmoetten elkaar 25 jaar geleden op een school in de buurt. De excentrieke openingslook van de show was gelukkig niet zo luchtig.

Alana droeg volgens Vogue een bh van macramé, met daarover een beige jasje en daaronder een glinsterende blauwe rok over een spijkerbroek. Zilverkleurige teenslippers maakten de look compleet. Zo op een rij klinkt het wellicht als een bij elkaar geraapt zooitje, maar de look is volgens het blad een weerspiegeling van de ‘eclectische’ Scandinavische mode van de laatste jaren. De laagjes zijn daarnaast heel erg jaren 00.

‘Je vraagt je meteen af of dit het begin is van totale heerschappij van de Hadid-zussen op de catwalks volgend seizoen’, speculeert het blad. Het debuut smaakt bij Alana in elk geval naar meer. ‘Een diepe herinnering gemaakt in Denemarken’, schreef ze op Instagram. ,,Ik heb het gedaan, ik heb mijn eerste catwalk gelopen!’’ jubelde ze in een video. ,,En ik heb de show geopend.’’



Bekijk video’s en foto’s van Alana’s debuut, met de show vanaf slide acht. Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bella na vijf maanden terug

Alana, normaal actief als modeontwerper en medeoprichter van zonnebrillenmerk Hadid Eyewear, is een halfzus van Gigi en Bella. Ze is de dochter van Mohamed Hadid (74) en zijn eerste vrouw Mary Butler. Met haar kreeg hij ook dochter Marielle (42). ‘Dan word je straks 40 en begin je als catwalkmodel’, grapte zij bij haar zus op Instagram. ‘Ik leef het leven achterstevoren en dat is zo leuk’, reageerde Alana.

Gigi en Bella zijn de kinderen van Mohamed en zijn tweede vrouw, de Nederlandse Yolanda van den Herik. De ‘totale Hadid-heerschappij’ is mogelijk dichterbij dan verwacht. Bella legde na een droomjaar in haar carrière onlangs haar werk neer om zich te laten behandelen voor de ziekte van Lyme, die haar leven beheerste. Ze rondde het traject van ruim honderd dagen onlangs af, maar het leek alsof een comeback nog op zich liet wachten. Dat is niet zo: Bella staat donderdag voor het eerst in vijf maanden weer op een set, meldde ze op TikTok.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

@babybella777 First day back on set in 5 months! ♬ Sprinter Dave x Cench - Spotify Audios Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: