Na gebroken knieschijf raakt Simon Keizer weer gewond op vlog

Song­fes­ti­val-win­naar Salvador Sobral heeft hart­trans­plan­ta­tie nodig

16:52 Het gaat niet goed met de Portugese winnaar van het Eurovisie Songestival Salvador Sobral. Tijdens het liedjesfestijn was het al duidelijk dat hij te kampen had met hartproblemen. De situatie is zo verslechterd, dat een harttransplantatie nodig is.