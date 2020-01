Na de Meilandjes komen de Scheetjes: ‘Wij hopen ook spraakmakend te zijn’

Johnny de Mol maakt programma over alzheimer en zet Waar is de Mol? op laag pitje

3 januari Johnny de Mol is voor SBS6 bezig met een programma over dementie en de ziekte van Alzheimer. Dit vertelde hij vandaag in Woerden tijdens een reünie met deelnemers van zijn programma Down met Johnny dat vanaf woensdag 8 januari weer op tv te zien is.