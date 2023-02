Na dansen en bijkomen reist Amalia nu met ouders naar bovenwindse eilanden

Vrijdagavond gingen de voetjes van de Oranjes nog behoorlijk van de vloer tijdens het afsluitende evenement op Curaçao, het Tumba-festival. Hoe koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia dit weekeinde doorbrengen is privé.



Wel zei Máxima vrijdag tegen strandgasten, die toekeken hoe haar dochter een herstelde schildpad terug in zee zette, dat er gezwommen zou worden. Een Nederlandse strandgast vroeg toen in de branding of Amalia ook even kwam zwemmen. ,,Morgen’’, reageerde Máxima.

Met het regeringstoestel vliegen de Oranjes maandagochtend van Curaçao naar het Princess Juliana International Airport op Sint Maarten, het eiland dat in 2017 zwaar getroffen werd door orkaan Irma. De eerste dag van het koninklijke bezoek aan dat eiland staat voor een groot deel in teken van de wederopbouw na die natuurramp.



Direct na de landing bezoeken ze de terminal van het vliegveld die opnieuw gebouwd wordt, hulpdiensten en het ziekenhuis op het eiland. Ze lunchen met leden van het parlement en de ministerraad en bezoeken in de hoofdstad Philipsburg muurschilderingen en een cultureel festival.

