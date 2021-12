Na Ali B nu ook zijn neef Yes-R beroofd

Dit is de de populair­ste muziek van 2021 volgens Spotify Wrapped

Het nummer Blijven slapen van Maan en Snelle is het meest beluisterde nummer in Nederland in 2021. Dat blijkt uit de statistieken van het gisteren uitgebrachte Spotify Wrapped. Hierin onthult de streamingsdienst wat dit jaar het meest geliefd is onder de Nederlandse luisteraars. De meest beluisterde artiest van dit jaar is Justin Bieber en er werd veel geluisterd naar de Geuze en Gorgels podcast.

3 december