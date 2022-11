Na afscheid Gijs de Lange vertrekken castleden Klokhuis kantoor: ‘Als eentje van ons omvalt, dan gaan we allemaal’

Wouter (Rogier in ‘t Hout), Timo (Sergio IJssel) en Leonoor (Anniek Pheifer) gaan op wereldreis, zo werd duidelijk in de aflevering. Hun opvolgers staan al klaar. ,,Wij zijn met de noorderzon vertrokken naar Het Noorderlicht. Het Klokhuis is niet van ons, maar van iedereen met een Klokhuis-hart”, stelde het drietal in hun laatste aflevering.

Vorige week werd door de makers van het NTR-jeugdprogramma Het Klokhuis een laatste saluut gebracht aan hun collega Gijs de Lange, die in mei op 65-jarige leeftijd overleed. In de uitzending was te zien hoe zijn typetje Ben Kokkelman, de chef van Het Klokhuis kantoor, plotseling is vertrokken, tot verdriet van de overige personages.

Omroep NTR laat vandaag weten dat de castleden het ‘te moeilijk’ vonden om na de dood van De Lange nog door te gaan. Het betekent het einde van een tijdperk: ze speelden al vijftien jaar samen in Het Klokhuis. ,,Ze hebben ook altijd tegen elkaar gezegd: ‘Als er eentje van ons omvalt, dan vertrekken we allemaal.’ En dat is wat er is gebeurd”, laat een woordvoerder weten.

Volledig scherm Time, Leonoor en Wouter. © NTR

Omdat het ziekbed maar zo kort was, hadden de makers van Het Klokhuis De Lange na zijn overlijden niet op een mooie manier uit de serie kunnen schrijven. ,,We wilden dat wel doen, omdat hij voor zoveel kijkers een bekend figuur was. Maar dat is dus niet meer gelukt”, vertelde Jurrian van Dongen na zijn overlijden in mei.

De scènes in het Het Klokhuis kantoor gaan overigens wel gewoon verder, met een nieuwe cast. Maria Kraakman speelt Heleen - de nieuwe chef - Sarah Janneh is Peggy, redacteur techniek en wetenschap, en Rop Verheijen kruipt in de rol van Luuk, redacteur mens en dieren. Vanaf aanstaande maandag is ook Sidar Toksöz­ te zien als Rodîn, die als redacteur dingen en fabrieken aan de slag gaat.

Op Twitter reageren kijkers verdrietig op het vertrek van de oude castleden.

