Na 20 seizoenen en een imperium van 2 miljard euro: hoe moet het nu verder met de Kardashians?

Van onvoorwaardelijke zussenliefde, heftige familieruzies, extravagante (trouw)feestjes tot ontrouwe partners en niet te vergeten diamanten oorbellen op de bodem van een oceaan. Na 20 seizoenen is Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) nu aan z’n einde gekomen. Maar wat brengt de toekomst voor de beroemdste realityfamilie van Hollywood?

Na 14 jaar, 20 seizoenen, 11 spin-offs, 280 afleveringen en zo’n 167,5 uur uitzendtijd is het einde van Keeping Up with the Kardashians een feit. Op 10 juni 2021 zond E! de laatste aflevering uit van de populaire Amerikaanse realityserie die realityliefhebbers al sinds 2007 in de ban hield. Door die jaren heen toonden Kim Kardashian en haar zussen hun dagelijkse leven en breidde de familie haar imperium - goed voor zo’n 2,4 miljard dollar (zo’n 2 miljard euro) - steeds verder uit.

Afgelopen september maakte Kris Jenner als eerste het einde van de serie bekend met een gezamenlijk statement van de familie. Niet verwonderlijk: als ‘momager’ hield zij al die tijd de touwtjes van ‘KUWTK’ in handen. Maar hoe moet het nu verder met de bekende diva’s? Wij zetten ze even op een rij.

‘Momager’ Kris Jenner

Kris Jenner.

Kris Jenner (65) werd door de jaren heen bekend als sublieme ‘momager’ en nu ‘KUWTK’ stopt, blijft ze die rol gewoon vervullen. De gehaaide mater familias die ‘geen nieuws’ weet om te toveren in ‘breaking news’, zal voor haar zes kinderen en tien kleinkinderen zorgen, zoals ze dat altijd heeft gedaan. ,,Moeder zijn is de meest ongelooflijke zegen en ik dank al mijn kinderen dat ze mij de kans hebben gegeven om hen lief te hebben, hun les te geven en zelf te leren als moeder én grootmoeder”, vertelde ze daar eerder over.

Haar rol als manager zal ze waarschijnlijk behouden door de carrières van haar zes kinderen te blijven managen en ervoor te zorgen dat de schijnwerpers op de familie gericht blijven. Haar beroemde zin ‘You’re doing amazing, sweetie!’ is dus nog niet vergeten.

Wat de toekomst verder brengt voor Kris? Wellicht een rooskleurig liefdesleven. Ze was 23 jaar samen met voormalig tienkampster Caitlyn Jenner (71). Hun relatie liep op de klippen kort voordat Caitlyn haar transitie tot vrouw begon. In een interview met Today vertelde Kris over de breuk. ,,Ik probeer het gewoon te begrijpen. Het kost tijd. Maar tijd is een geweldig geneesmiddel.” Zo blijkt: niet veel later vond ze nieuw liefdesgeluk bij de 29 jaar jongere Corey Gamble. ,,Corey is als een wandelend, pratend lied van Luther Vandross (Amerikaanse R&B- en soulzanger, red.). Hij is altijd sexy”, vatte ze eerder zijn grootste troef samen.

Koele Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian.

Wie aan Kourtney Kardashian (42) denkt, denkt vooral aan haar koele uitdrukking, warme moederhart én heftige liefdesleven. Drie kerneigenschappen die haar ook in de toekomst zullen typeren. Al lijkt het met dat laatste momenteel wel mee te vallen. De oudste - én kleinste - Kardashian is sinds kort namelijk samen met Blink 182-drummer Travis Barker (45). Dat de twee dolverliefd zijn, bevestigde Kourtney door ‘I love you’ op Barkers arm te tatoeëren. De nieuwe liefde is haar gegund, want Kourtney had tien jaar lang een knipperlichtrelatie met Scott Disick (38), de vader van haar kinderen Mason (11), Penelope (8) en Reign (6). Ondanks de breuk voeden ze hun drie kinderen samen op. Iets waarvoor ze ook in de toekomst de handen in elkaar blijven slaan.

Naast haar rol als moeder zal Kourtney ook haar tijd besteden aan andere projecten, zoals haar nieuwe lifestylewebsite Poosh. Daar deelt ze tips om gezonder te eten, manieren om te ontspannen, maar de website kreeg al veel kritiek. De producten zouden zeer duur zijn en haar tips te algemeen. Of dit project dus een lang leven beschoren is, valt te bezien.

Dramaqueen Kim Kardashian

Kim Kardashian.

En dan is er Kim (40), dé dramaqueen van de familie. Dat werd duidelijk toen ze een van haar diamanten oorbellen verloor in de oceaan tijdens een familievakantie in Bora Bora. Een heftige - en laten we eerlijk zijn komische - scène waar iedereen in 2011 dagenlang over sprak. Maar ook op dit moment leidt Kim een leven vol drama dat nog even zal aanhouden. De bekendste Kardashian faalde niet alleen voor de tweede keer voor haar examen rechten, een studie die ze sinds 2019 volgt, ze is ook aan het scheiden van rapper Kanye West (44). ,,Hij verdient iemand die achter hem staat in alles wat hij doet, die hem overal naartoe volgt. Die wel naar Wyoming verhuist. Ik kan dat niet. En dat voelt als falen”, zei een verdrietige Kim over de breuk in ‘KUWTK’. De twee hebben samen vier kinderen: North (8), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (2).

Kim heeft nog projecten zat om haar gedachten te verzetten. Ze runt shapewear-lijn Skims, make-uplijn KKW Beauty en parfumlijn KKW Fragrance. Hoe ze dit allemaal voor elkaar krijgt? Daar heeft de realityster een slimme oplossing voor. ,,Ik probeer alles zo lokaal mogelijk te houden en ik zorg ervoor dat ik genoeg tijd besteed aan de dingen die ik echt wil doen, zoals mijn kinderen ’s ochtends wakker maken”, vertelde ze recent. Dat Kim in een zwart gat zal vallen op businessvlak, lijkt bijna onmogelijk.

Sportieve Khloé Kardashian

Khloe Kardashian.

Khloé (36) houdt zich vooral bezig met fitnessen en haar succesvolle jeansmerk Good American. Aan het einde van de laatste aflevering van ‘KUWTK’ lijkt ze bijvoorbeeld te overwegen om naar Boston te verhuizen voor haar vriend Tristan Thompson. Een opmerkelijke beslissing, aangezien hun relatie al serieuze vuren doorstond. Tristan bedroog Khloé namelijk met meerdere vrouwen vlak voor de geboorte van hun eerste kindje True (3). Een van hen was Jordyn Woods, de toenmalige beste vriendin van halfzus Kylie.

Of Khloé daadwerkelijk verhuist, is onwaarschijnlijk, zeker nu blijkt dat Tristan haar opnieuw bedrogen heeft. De verzoening is ook van korte duur, zo werd deze week bekend. Haar hele leven speelt zich af in Los Angeles bij haar familie. Zo fitnest ze elke morgen om 06.00 uur samen met haar zussen. De realityster is dan ook zeer gefocust op haar lichaam, nadat ze jarenlang fatshaming-opmerkingen kreeg. ,,Ze vertellen je dat je dik bent, zelfs als je dat niet bent, en dan begin je het te geloven. Het is echt zo gemakkelijk om het slachtoffer te worden en dan te zeggen: ‘Ik ga gewoon op crashdieet’”, vertelde Khloé in The Drew Barrymore Show. Als gevolg van die ervaringen richtte Khloe het succesvolle jeansmerk Good American op, dat ‘werkt voor alle lichamen’. In de toekomst blijft ze aan het hoofd van de kledinglijn staan.

Knappe Kendall Jenner

Kendall Jenner.

Het lijkt erop dat Kendall Jenner (25), de oudste dochter van Kris en Caitlyn Jenner, haar carrière over een andere boeg zal gooien. Kendall groeide de afgelopen jaren uit tot topmodel, maar focust zich meer en meer op haar mentale gezondheid. Ze kampt namelijk met ernstige paniekaanvallen en angsten. ,,Ik heb momenten gehad waarop ik het gevoel had dat ik met spoed naar het ziekenhuis moest, omdat ik dacht dat mijn hart aan het falen was”, deelde ze mee op Instagram. Ook maakte Kendall voor Vogue de YouTubereeks Open Minded, waarin ze met experts praat over sociale angsten. Om ervoor te zorgen dat mensen met paniekaanvallen de hulp krijgen die ze verdienen, werkt het topmodel ook samen met de Mental Health Coalition en moedigt ze haar volgers op Instagram aan om te praten over hun mentale gezondheid.

Geldbeluste én -bewuste Kylie Jenner

Kylie Jenner.

En Kylie Jenner (23)? Die is van plan om haar miljardenimperium verder uit te breiden met Kylie Cosmetics. De jongste van de zussenbende veroverde de afgelopen jaren de wereld met haar skincare- en make-uplijn en heeft op dit moment een vermogen van één miljard euro. Een som die blijft groeien, want Kylie is niet van plan om met Kylie Cosmetics te stoppen. Wat we in de toekomst nog meer van de jongste Jenner mogen verwachten? Schattige kiekjes van haar dochter Stormi (3). Het onafscheidelijke duo is geregeld samen te zien op Kylies Instagram. Nogal tegenstrijdig, aangezien de zwangerschap van Kylie een van de best bewaarde geheimen van 2017 was. Tot 4 februari 2018, de dag dat Kylie een statement deelde. ,,Mijn zwangerschap was iets waarvan ik koos het niet te delen met de wereld. Ik wist voor mezelf dat ik mij moest voorbereiden op deze levensbelangrijke rol op de meest positieve, stressvrije en gezonde manier”, vertelde ze toen.

Nu lijkt het er trouwens op dat Kylie opnieuw samen is met de vader van Stormi, rapper Travis Scott (29). Wie weet mogen we binnenkort dus opnieuw zo’n groot geheim verwachten.