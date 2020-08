Na 18 jaar doorbraak in moordzaak dj rapgroep Run DMC: 2 arrestaties

Histori­sche vernede­ring Barça stuwt kijkcij­fers SBS 6 naar grote hoogte

15 augustus Meer dan 1,2 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe Bayern München in de kwartfinale van de Champions League doelpunt na doelpunt maakte tegen Barcelona. Het resulteerde in een historische eindstand: 2-8. De voetbalwedstrijd staat daarmee op de derde plek in de top 25 van best bekeken programma’s, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.